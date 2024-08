Faro é a terceira cidade europeia com ar mais limpo e Funchal a oitava

Faro é a terceira cidade da Europa onde o ar é mais limpo, depois de Uppsala e Umea, na Suécia, com o Funchal no oitavo lugar, segundo um relatório da Agência Europeia do Ambiente divulgado esta quinta-feira.

Com 3,6 microgramas de partículas finas por metro cúbico, Faro está na terceira posição da tabela, o mesmo valor que Umea mas com cerca de metade da população da cidade sueca.

Também na Suécia, Uppsala é a cidade europeia com o ar mais limpo: 3,5 microgramas por metro cúbico.

O Funchal, na região autónoma da Madeira, ocupa o oitavo lugar numa lista de 372 cidades, com 4,4 microgramas de partículas finas por metro cúbico e Lisboa o 38.º, com sete microgramas.

No último lugar -- a cidade com o ar mais poluído - está Slavonski Brod, na Croácia, com 26,5 microgramas de partículas finas por metro cúbico.

Segundo a agência, três em cada quatro europeus vivem em zonas urbanas e a maioria deles está exposta a níveis inseguros de poluição atmosférica.

As partículas finas são o poluente atmosférico com maior impacto na saúde em termos de morte prematura e doença e a exposição a longo prazo à poluição atmosférica causa os efeitos mais graves para a saúde.