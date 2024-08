Cinco detidos por suspeita de tráfico de droga no Porto

Cinco homens foram detidos no Porto, na quarta-feira, por suspeitas de tráfico de droga, tendo sido apreendidas quase 2.500 doses de heroína, cocaína e haxixe e mais de 18 mil euros em numerário, anunciou esta quinta-feira a PSP.

Em comunicado, o Comando Metropolitano do Porto da PSP refere que os detidos têm entre 25 e 47 anos e foram detidos nos bairros da Pasteleira (quatro) e do Cerco (um).

No total, refere o texto, foram apreendidas 1.863 doses de cocaína, 101 de heroína e 461 doses de haxixe, tendo sido também apreendida a quantia de 18.226 euros em dinheiro.

Além daquelas quantidades de droga apreendidas aos detidos, a PSP, "no decurso de mais uma operação de visibilidade e prevenção criminal realizada no âmbito do combate à venda direta de estupefacientes", apreendeu na via pública, no bairro de São Tomé, 32 doses de haxixe e 35 de liamba, assim como 530 euros em numerário.

Os detidos vão ser hoje presentes junto das autoridades judiciárias para aplicação das competentes medidas de coação.