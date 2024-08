Autarquia investe mais de 13 milhões para remodelar escola da Vialonga

A Câmara de Vila Franca de Xira vai investir mais de 13 milhões de euros para remodelar e ampliar a Escola Básica e Secundária de Vialonga, tendo aprovado na quarta-feira a abertura do concurso público.

Em comunicado, o município liderado por Fernando Paulo Ferreira (PS), no distrito de Lisboa, adianta que na reunião de câmara foram aprovadas também as adjudicações da construção da Loja do Cidadão em Alverca do Ribatejo e do Parque de Estacionamento para o Interface da Estação Ferroviária da Póvoa de Santa Iria.

O concurso para a empreitada na Escola Básica e Secundária de Vialonga terá um preço-base de 13,3 milhões de euros.

Fernando Paulo Ferreira, citado na nota, diz que a obra "foi possível com a articulação entre a Câmara Municipal e o Governo, numa negociação complexa que começou no anterior Governo e que se concluiu já com o atual".

O projeto tem sido acompanhado pela associação de pais do estabelecimento.

"O projeto - que representa um investimento a realizar em 2025 e 2026 - abrange a reabilitação geral de edifícios e espaços exteriores, novos espaços letivos, ampliação da biblioteca e do refeitório, novo auditório, espaços desportivos, entre outras obras", é referido na nota.

A construção da Loja do Cidadão foi adjudicada pelo valor de 1,277 milhões de euros acrescidos de IVA (imposto sobre o consumo), com um prazo de conclusão até julho de 2025.

A Loja de Cidadão ocupará uma área bruta de 1.095 metros quadrados no piso 3 das Instalações da Auchan em Alverca do Ribatejo, com serviços da Autoridade Tributária, Instituto dos Registos e do Notariado, Instituto de Segurança Social, Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, SMAS - Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Vila Franca de Xira e Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo.

Ainda em relação a este equipamento, foi também aprovado o segundo aditamento ao contrato de arrendamento que prolonga a gratuitidade, para que o município não tenha de iniciar o pagamento da renda em janeiro de 2025, mas apenas a partir de 31 de julho de 2025 (data para a abertura da Loja).

Já a adjudicação do Parque de Estacionamento para o Interface da Estação Ferroviária da Póvoa de Santa Iria representa um investimento de 2,267 milhões de euros acrescidos de IVA, a ser realizado até 2026.

De acordo com o município, este projeto visa a reabilitação e remodelação do espaço público, com a execução de rampas e escadas, pavimentos, rede de drenagem, infraestruturas de iluminação pública e de telecomunicações, zonas verdes, mobiliário urbano e sinalização vertical e horizontal.

O projeto inclui igualmente um parque de estacionamento com marcação prevista de 653 lugares, entre os quais 13 lugares destinados a pessoas com mobilidade condicionada e seis lugares reservados a táxis.