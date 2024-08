Apreendidas 5 toneladas de sardinha no porto de Sesimbra

As autoridades apreenderam na quarta-feira mais de cinco mil quilos de sardinha no porto de pesca de Sesimbra, com um valor estimado de 35.560 euros, informou esta quinta-feira a Guarda Nacional Republicana (GNR).

Em comunicado, a GNR explica que a apreensão decorreu no âmbito de uma ação de fiscalização realizada pela Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras "com o objetivo de assegurar o cumprimento dos normativos legais que regulamentam a captura de sardinha".

"Os militares da guarda verificaram a captura acima do limite estabelecido numa das embarcações que se encontrava em porto", é indicado na nota.

No decurso desta ação no porto de pesca, no distrito de Setúbal, as autoridades fiscalizaram quatro embarcações e identificaram o mestre da embarcação em infração.

As sardinhas apreendidas foram posteriormente entregues em lota para venda em leilão.

"A pesca sustentável implica deixar peixes suficientes no mar, evitando a sobrepesca, para que a sua população possa reproduzir-se de forma adequada, renovando-se de forma contínua, permanecendo produtiva e saudável", refere a GNR.