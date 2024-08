2024 poderá ser o ano de menor área ardida de sempre, mas é preciso "continuar alerta"

O número de incêndios diminuiu e 2024 pode ser o ano de menor área ardida de sempre em Portugal continental, mas é preciso "continuar alerta", defende o diretor do Laboratório de Estudos sobre Incêndios Florestais, Domingos Xavier Viegas.

Entre 1 e 15 de agosto, houve em média menos 58% de incêndios rurais e menos 87% de área ardida, comparando com o mesmo período nos 10 anos anteriores, de acordo com o 4.º relatório provisório de incêndios rurais, do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

Até meio de agosto deste ano, houve apenas 7.949 hectares de área ardida em Portugal continental. Em termos de comparação, no mesmo período de 2023 tinham ardido 27.770 hectares e em 2022 foram consumidos 91.730 hectares.

Em declarações à Renascença, Domingos Xavier Viegas, diretor do Laboratório de Estudos sobre Incêndios Florestais, aponta duas possíveis causas para um menor número de incêndios florestais, este ano.



"Tivemos um período de chuvas extenso e prolongado, que foi até junho, e nestes meses de julho e agosto não temos tido períodos com dias de temperaturas muito altas ou com ondas de calor idênticas á de anos anteriores", sublinha o especialista.