Trabalhadores de terra da SATA afetos ao SINTAC em greve durante um mês

Os trabalhadores de terra da SATA afetos ao Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (SINTAC) vão fazer greve entre 13 de setembro e 13 de outubro, revelou esta quarta-feira fonte sindical.

"Depois da última reunião com o conselho de administração da SATA, a 23 de agosto, percebemos que a vontade de chegar a acordo com o SINTAC não passa de uma simulação", refere o sindicato em nota de imprensa.

Em 09 de agosto, o conselho de administração do Grupo SATA manifestou "finalmente disponibilidade" para chegar a acordo com o SINTAC e terminar a greve do pessoal de terra iniciada em julho, revelou, na altura, a estrutura sindical.

Na nota enviada hoje aos órgãos de comunicação social, o sindicato diz que o presidente da SATA "alegou que o pessoal do voo do grupo ganha pouco e que o pessoal de terra ganha muito", logo "não pode ir para além do que já negociou com o outro sindicato do pessoal de terra, que vendeu os trabalhadores por trinta denários".

O SINTAC refere que o presidente da SATA "mostrou total incapacidade negocial e profundo desrespeito pelos trabalhadores de terra numa atitude de completa insensatez".

Para o sindicato, este é o conselho de administração que, até hoje, "mais passos deu no sentido de agudizar conflitos e aumentar os desequilíbrios entre trabalhadores".

"A paz social parece não fazer parte das contas deste conselho de administração, infelizmente", frisa-se.

Face ao exposto, o SINTAC entregou hoje um aviso prévio de greve a tempo inteiro, a vigorar entre 13 de setembro e 13 de outubro de 2024.

Os trabalhadores de terra da SATA associados ao SINTAC estão desde 24 de julho em greve ao trabalho suplementar (paralisação a decorrer até 31 de dezembro) contra o "tratamento discriminatório" da empresa, considerando o sindicato inaceitável que a revisão salarial não seja equitativamente distribuída por todos os trabalhadores.