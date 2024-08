Número de crianças aumentaram em mais de 40% dos concelhos de Portugal

No final de 2023, havia mais crianças em 43% dos concelhos do país do que no início do ano passado.

Segundo dados do Instituno Nacional de Estatística (INE) reunidos pelo "Jornal de Notícias", Portugal terminou o ano com mais 2.296 crianças até aos 14 anos do que em 2022, algo que já não acontecia há duas décadas.

Em 2023, houve ainda mais 6.314 bebés do que no ano anterior

Cerca de 22% dos bebés nascidos no ano passado eram filhos de mães estrangeiras



No entanto, nos últimos dez anos, a população infantil reduziu em mais de 167 mil, enquanto houve um envelhecimento da sociedade, simultaneamente.

Os dez concelhos com maior número de crianças, com exceção de Porto e Torres Verdas, pertencem todos à Área Metropolitana de Lisboa.

Em 11.º e 12.º lugar estão Portimão e Albufeira, respetivamente.