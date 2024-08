Incêndios na Madeira. Secretário regional diz estar disponível para ser ouvido já no parlamento

O secretário da Saúde e Proteção Civil da Madeira, Pedro Ramos, disse hoje não ter recebido ainda o ofício do parlamento regional para a audição sobre o incêndio que lavrou durante 13 dias, mas manifestou-se já disponível prestar esclarecimentos.

"Ainda não e estou à espera, porque quero resolver este assunto, para esclarecermos de imediato todas estas questões que foram levantadas", afirmou.

Pedro Ramos falava aos jornalistas à margem da cerimónia de entrega de duas viaturas à Unidade de Hospitalização Domiciliária, no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

"Estou já disponível. Estou só à espera do requerimento", disse, para logo reforçar: "Eu vou à Assembleia esclarecer definitivamente aquilo que foi o correto, aquilo que foi a estratégia bem planeada, até porque os resultados são muito melhores do que noutras situações de exceção que desde 2010 têm assolado, infelizmente, a Madeira".

O requerimento para a audição de Pedro Ramos e também do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque (PSD), da autoria do JPP, foi aprovado na segunda-feira em comissão parlamentar, com os votos favoráveis do proponente (dois votos), o mesmo número do PS, um do CDS-PP e a abstenção dos quatro deputados do PSD.

O JPP argumenta que "Miguel Albuquerque e Pedro Ramos têm de ser responsabilizados" do ponto de vista político e também "pelo elevado grau de negligência, pelo desnorte patenteado e pela ausência de decisões atempadas [no combate ao fogo], que colocaram em sério risco a vida de populações e animais".