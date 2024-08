Incêndio em habitação faz um ferido grave em Estremoz

Um homem, de 24 anos, ficou ferido esta quarta-feira com gravidade num incêndio na sua habitação em Estremoz, no distrito de Évora, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou que o alerta para o incêndio, que ocorreu no Bairro das Quintinhas, foi dado às 08h49.

Segundo a mesma fonte, o homem sofreu queimaduras e foi transportado num helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para o Hospital de São José, em Lisboa.

Foram mobilizados para o local 19 operacionais dos bombeiros de Estremoz, do INEM e da PSP, apoiados por seis veículos, incluindo uma ambulância de suporte imediato de vida, de Estremoz, além do helicóptero.