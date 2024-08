Desmantelado laboratório de droga em Santa Maria da Feira. Produzia até 10kg de cocaína por dia

A Polícia Judiciária (PJ) desmantelou um laboratório de droga de “dimensões consideráveis” em Santa Maria da Feira e deteve três suspeitos, dois estrangeiros e um português, no âmbito da Operação "Cristal Lab".



O laboratório funcionava num “armazém isolado”, onde pasta de coca era transformada em cloridrato de cocaína, explica a PJ, em comunicado. Produzia, “em processo contínuo diário, entre cinco a dez quilogramas de cocaína”.

Os detidos são suspeitos de vários crimes, entre os quais estupefacientes agravado, associação criminosa e branqueamento de capitais.

Durante a operação, as autoridades deram cumprimento a vários mandados de busca a residências e armazéns e tendo identificado “abundante material, centenas de litros de químicos, benzinas, ácidos e outros”.

A PJ apreendeu ainda cerca de 15 quilos de pasta de coca e cocaína, “suficientes para 75 mil doses individuais, bem como dezenas de quilogramas de precursores e substâncias de preparação”.

Na busca ao armazém onde se encontrava o “laboratório”, estiveram presentes peritos da delegação do Laboratório de Polícia Científica, na Diretoria do Norte. A operação contou ainda com a colaboração da Guarda Nacional Republicana no apoio operacional e no transporte do material apreendido.