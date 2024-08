Combate ao fogo de Vila Pouca de Aguiar evolui favoravelmente

O incêndio que teve início em Soutelinho do Mezio tinha pelas 18h00 desta quarta-feira uma frente ativa e o combate estava a evoluir favoravelmente, disse o comandante dos bombeiros de Vila Pouca de Aguiar.

"Temos uma frente ativa que está a ser combatida pelos meios terrestres, que tiveram que se deslocar apeados porque são sítios inacessíveis às viaturas", explicou Hugo Silva, num ponto de situação feito à agência Lusa.

No apoio ao combate estavam ainda quatro meios.

O incêndio teve início às 17h46 de terça-feira, foi como dado como resolvido durante a noite e sofreu uma reativação ao final da manhã de hoje.

Hugo Silva referiu que, durante a tarde, uma frente junto à aldeia de Soutelinho do Mezio "deu mais trabalho aos bombeiros" e obrigou à retirada de meios que já estavam em combate para ir fazer proteção às habitações.

"Essa parte está toda em fase de rescaldo e não se registaram danos materiais nem vítimas humanas", salientou.

A perspetiva, segundo o comandante, é que a chegada da noite e de uma maior humanidade, ajude no rescaldo do perímetro, que considerou ser "bastante grande" e que pela hora do jantar, a "frente ativa esteja dominada".

O vento forte dificultou a atuação dos meios no combate a este fogo que queimou essencialmente mato, mas também algum pinhal e atingiu área agrícola.

No terreno, de acordo com os dados da página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), estavam, pelas 18h30, 151 operacionais e 48 viaturas.