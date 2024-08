Circulação de comboios na Ponte 25 de Abril condicionada a uma via

Segundo a Fertagus, concessionária da ligação entre Lisboa e a margem Sul do rio Tejo, os passageiros de procurar "soluções alternativas dentro do sistema Navegante", como autocarros ou barcos.

De acordo com a página da Infraestruturas de Portugal, vários comboios estão a sofrer atrasos , principalmente os da Fertagus. Às 19h, vários comboios mantinham atrasos consideráveis, entre uma e duas horas , principalmente os que tinham partida entre as 17h30 e as 19h30.

Fonte da Infraestruturas de Portugal, a gestora da rede ferroviária portuguesa, confirmou à Renascençaque "circulação está suspensa na via descendente entre Sete Rios e Alvito A", estação inativa imediatamente antes da Ponte 25 de Abril.

"A circulação efetua-se em ambos os sentidos pela via ascendente entre as referidas estações", acrescentou a mesma fonte. A solução permite manter a circulação, mas motiva atrasos, principalmente em hora de ponta.

Fonte da CP confirmou à Renascença que o problema ocorreu com um comboio suburbano da empresa, com um dos pantógrafos a cair após um problema na catenária entre as estações de Sete Rios e Campolide. O pantógrafo é o dispositivo no topo do comboio que capta energia da catenária, a linha suspensa que fornece eletricidade aos comboios.

[notícia atualizada às 19h28]