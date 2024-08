BE quer ouvir Governo sobre navio português com alegadas armas para Israel

O Bloco de Esquerda (BE) enviou um conjunto de questões ao Governo sobre um navio com bandeira portuguesa impedido de entrar na Namíbia por, alegadamente, transportar armas para Israel.

De acordo com a imprensa namibiana, o governo do país terá negado a entrada no país ao cargueiro Kathrin, com entrada no Registo Internacional de navios da Madeira, depois de terem sido identificado a bordo mais de 60 contentores com explosivos e outro tipo de armamento.

Em declarações à Renascença, Fabian Figueiredo considera que o navio deve entregar todo o equipamento militar ou, caso contrário, retirar a bandeira portuguesa.

O deputado do BE admite chamar o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, ao Parlamento, se o Governo não tomar uma ação rápida.