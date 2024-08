ASAE apreende 3.641 relógios digitais e auriculares contrafeitos

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu 3.641 relógios digitais, auriculares e auscultadores contrafeitos no armazém de uma loja de artigos têxteis em Gondomar, no distrito do Porto, foi hoje anunciado.

Em comunicado enviado às redações, a ASAE adiantou que o valor dos artigos apreendidos é de 122 mil euros.

Além da apreensão dos artigos, a ASAE instaurou ao proprietário um processo-crime por contrafação, imitação e uso ilegal de marca, referiu.

A ASAE explicou que a loja de têxteis em Gondomar, que foi alvo de buscas no início do mês, comercializava e armazenava os aparelhos eletrónicos de origem contrafeita, de forma dissimulada, no armazém.