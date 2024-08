Violência doméstica. Homem de 42 anos detido em Lamego por agressões e ameaças

Um homem de 42 anos foi detido por alegado crime de violência doméstica com recurso a agressões e ameaça com arma branca, informou esta terça-feira o Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Viseu.

No âmbito da prevenção criminal através do patrulhamento auto e apeado, os polícias da Divisão Policial de Lamego detiveram na segunda-feira "um cidadão de 42 anos pela prática do crime de violência doméstica".

Segundo uma nota de imprensa, após conhecimento de uma "ocorrência de agressões, numa residência na cidade de Lamego", no norte do distrito de Viseu, os polícias "de imediato deslocaram-se ao local".

"Aquando da chegada, a vítima, de 43 anos, encontrava-se no exterior da sua residência desesperada a pedir ajuda e informou que o suspeito a agrediu de forma violenta e ameaçou com uma arma branca no interior da sua residência, tendo dado continuidade às agressões na via pública".

A PSP referiu que o suspeito "encontrava-se no local, visivelmente alterado e agressivo, com uma postura hostil, dirigindo, não obstante a presença da polícia, ameaças à vítima, pelo que lhe foi dada voz de detenção".

O detido vai ser presente no Tribunal Judicial de Lamego.