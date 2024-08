Tentou fazer exame de código com câmara oculta e acabou detido

A Guarda Nacional Republicana (GNR) anunciou esta terça-feira a detenção de um jovem que tentava fazer o exame de código da estrada com uma câmara oculta, no concelho de Porto de Mós, distrito de Leiria.

Em comunicado, a GNR referiu que o suspeito, de 23 anos, foi detido na segunda-feira por fraude na obtenção de carta de condução.

"No âmbito de uma investigação por fraude, os militares da Guarda realizaram diligências que permitiram a identificação do suspeito, que se predispôs a fazer o exame de código, em centro de ensino de condução automóvel, utilizando para o efeito uma câmara oculta e micro auricular, apurando-se que atuava em coautoria com outros suspeitos que lhe transmitiam as respostas do teste, à distância, o que motivou a sua detenção", adiantou o comunicado.

A GNR esclareceu que, através do Núcleo de Investigação Criminal de Leiria e do Posto Territorial de Porto de Mós, apreendeu dois telemóveis, um micro auricular e um "router" de Internet móvel, além de documentação relativa ao exame de código.

"O detido, com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de ilícito criminal, foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Porto e Mós", acrescentou o Comando Territorial de Leiria da GNR.

Fonte da GNR disse à agência Lusa que o arguido foi detido em flagrante quando tentava fazer o exame de código e os outros suspeitos não foram ainda identificados.

Admitindo que este tipo de situação "não é muito frequente", a mesma fonte da GNR afirmou que se está perante um alegado crime de falsidade informática.