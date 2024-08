Taxa Zero ao Volante. Oito mortos, menos feridos graves e menos acidentes do que no ano passado

Foram registados oito mortos, mais um do que no ano passado, mas menos feridos graves e menos quase 530 acidentes entre 20 e 26 de agosto, em relação ao mesmo período no ano passado.

É o balanço da Campanha Taxa Zero ao Volante assegurada pela ANSR, GNR e PSP que confirmam, em comunicado, uma redução da sinsitralidadade, em comparação com o período homólogo de 2023

Ainda assim, no período desta campanha, foram registados mais de 2.200 acidentes, de que resultaram oito vítimas mortais, 39 feridos graves e 680 feridos leves.

À Renascença, o Capitão João Lourenço, da GNR diz que, mesmo havendo menos acidentes, o cenário é sempre negativo tendo em conta o número de mortes.

As vítimas mortais tinham idades compreendidas entre os 21 e os 54 anos.