Pensionistas que acumulam reformas da Segurança Social e da CGA recebem suplemento faseado

O suplemento extraordinário dirigido aos pensionistas será pago em duas fases e proporcionalmente para os reformados que acumulem pensões da Segurança Social com as da Caixa Geral de Aposentações (CGA), segundo diploma.

O suplemento será pago conjuntamente com as pensões do mês de outubro de 2024. Assim, para os pensionistas da Segurança Social o cheque será pago em 8 de outubro, enquanto para os pensionistas da CGA o suplemento chegará a 18 de outubro.

Não obstante, para os pensionistas que recebam através destes dois sistemas (Segurança Social e CGA) "o suplemento é pago por cada uma das entidades responsáveis, na proporção do valor da respetiva pensão à data de atribuição do suplemento", esclarece o decreto-lei publicado em Diário da República na sexta-feira.