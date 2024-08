Milhares de utentes em risco de saírem das listas dos centros de saúde vão ser notificados

A Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) vai começar a notificar os utentes do SNS, a partir de quarta-feira, para completarem os dados em falta na sua inscrição no Registo Nacional de Utentes (RNU).

Esta é uma condição obrigatória para manter a inscrição ativa nos cuidados de saúde primários e para ter acesso ao médico de família.

As notificações aos utentes do Serviço Nacional de Saúde serão realizadas através de SMS ou correio eletrónico, no âmbito da iniciativa "Para um SNS + próximo, fique + próximo", mas nem todas pessoas têm telemóvel ou email registado.

De acordo com o Ministério da Saúde, existem 323 mil registos de utentes com informação incompleta no RNU, ou seja, em risco de serem apagados das listas dos médicos dos centros de saúde.

"Atualmente existem 323 mil registos de utentes com informação incompleta no RNU. Com a aplicação da medida, estima-se que serão contactados 265 mil utentes (82%) que têm telemóvel ou e-mail registado", refere a ACSS, em comunicado enviado à Renascença.



Para corrigirem a situação e completarem os dados em falta, os utentes têm de ir às suas unidades de saúde.