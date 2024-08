Dois detidos por suspeita de furto de óleo alimentar em Nelas

Dois homens, de 27 e 32 anos, foram detidos por suspeita do crime de furto de óleo alimentar usado no concelho de Nelas, anunciou esta terça-feira o Comando Territorial de Viseu da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Segundo uma nota de imprensa, a detenção ocorreu no fim de semana, no decorrer de uma ação de patrulhamento por parte dos militares do Posto Territorial de Nelas, que fiscalizaram viaturas de forma aleatória.

Ao verificaram um comportamento suspeito por parte dos ocupantes, os militares realizaram uma busca ao veículo e constataram que "transportavam diversos recipientes com óleo alimentar usado, sem conseguir justificar a sua proveniência".

"No seguimento da ação apurou-se que o óleo havia sido furtado do interior de oleões, utilizados para a recolha de óleos alimentares usados e distribuídos pelo centro do País, recorrendo os suspeitos à utilização de uma chave falsa", referiu a GNR.

A ação culminou com a detenção dos suspeitos e com a apreensão de 16 jerricans, 28 litros de óleo.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Nelas, no distrito de Viseu.