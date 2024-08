Colisão em Aljezur faz quatro feridos, dois com gravidade

Quatro pessoas ficaram feridas esta terça-feira, duas das quais com gravidade, em resultado de uma colisão entre dois veículos ligeiros na Estrada Nacional (EN) 120, no Rogil, em Aljezur, distrito de Faro, disse fonte da Proteção Civil.

De acordo com o Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve, o acidente ocorreu às 13h46, obrigando à interrupção do trânsito naquela via, entretanto restabelecido, na zona da Feiteirinha, na freguesia do Rogil, em Aljezur.

Segundo a mesma fonte, os feridos graves são duas mulheres, com 32 e 59 anos, que foram transportadas pelo helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para a unidade de Faro do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA).

As causas do embate entre os dois veículos "são desconhecidas e estão a ser investigadas" pelo Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR, apontou.

As operações de assistência e de socorro envolveram um total de 26 elementos dos Bombeiros Voluntários de Aljezur, do INEM e da GNR, apoiados por nove veículos e um helicóptero.