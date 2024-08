Câmara de Faro inaugura sistema de videovigilância na cidade

A Câmara de Faro vai inaugurar esta terça-feira um sistema de videovigilância para prevenção de crimes e repressão de infrações rodoviárias nos principais eixos e em vários pontos da baixa da cidade, anunciou o município.

A cerimónia de inauguração do sistema de videovigilância realiza-se pelas 11:00, nas instalações do Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Faro, que vai ficar encarregado de operar as 32 câmaras que o município instalou nas zonas de maior afluência de pessoas e trânsito da cidade.

A cerimónia vai contar com a participação do presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, e do secretário de Estado da Administração Interna, Telmo Correia, destacou a autarquia algarvia num comunicado.

Em 05 de abril de 2023, a Câmara de Faro anunciou que tinha adjudicado a empreitada para a instalação de 32 câmaras, de quatro tipologias distintas, ao abrigo de um investimento de mais de 550.000 euros.

Entre os trabalhos previstos na empreitada estavam a ampliação da rede de fibra ótica e a preparação das infraestruturas de suporte para a instalação do sistema em "locais nevrálgicos", nomeadamente na zona comercial, nos principais eixos rodoviários e na baixa da cidade, precisou o município na ocasião.

Com a inauguração deste sistema de videovigilância, o município e a PSP vão poder monitorizar bens públicos e privados, fazer "a prevenção de crimes em locais onde existe razoável risco da sua ocorrência" e, simultaneamente, prevenir e reprimir infrações rodoviárias, salientou.

O sistema está capacitado para captar e gravar áudio "sempre que se verifique uma situação de perigo concreto para a segurança de pessoas e bens" e as câmaras vão ser operadas pela Polícia de Segurança Pública (PSP), funcionando ininterruptamente 24 horas por dia, nos sete dias da semana, esclareceu a autarquia algarvia.