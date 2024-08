Área ardida na Madeira ultrapassou 5.100 hectares

A área ardida no incêndio que deflagrou em 14 de agosto na ilha da Madeira, e foi declarado extinto na segunda-feira, atingiu 5.104,1 hectares, segundo dados do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (Copernicus).

A atualização divulgada pela agência europeia reporta-se aos dados recolhidos até cerca das 12:00 de segunda-feira, o 13.º e último dia do fogo.

Na segunda-feira, as autoridades declararam o incêndio "totalmente extinto".

Hoje, com o fim da situação de calamidade, deixou de vigorar o Plano Regional de Emergência e Proteção Civil da Madeira, que tinha sido ativado em 17 de agosto.

O incêndio rural na ilha da Madeira deflagrou em 14 de agosto nas serras do município da Ribeira Brava, propagando-se progressivamente aos concelhos de Câmara de Lobos, Ponta do Sol e Santana. .

Durante os dias em que o fogo lavrou, as autoridades deram indicação a perto de 200 pessoas para saírem das suas habitações por precaução e disponibilizaram equipamentos públicos de acolhimento, mas muitos moradores foram regressando a casa.

Alguns bombeiros receberam assistência por exaustão ou ferimentos ligeiros, não havendo mais feridos.

O combate às chamas foi dificultado pelo vento e pelas temperaturas elevadas, mas, segundo o Governo Regional, não há registo de feridos ou da destruição de casas e infraestruturas públicas essenciais, embora algumas pequenas produções agrícolas tenham sido atingidas, além de áreas florestais.

A Polícia Judiciária está a investigar as causas do incêndio, mas o presidente do executivo madeirense, Miguel Albuquerque, disse tratar-se de fogo posto.