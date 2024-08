Afinal, circulação na linha Azul do Metro de Lisboa continua interrompida

Afinal, a circulação na linha Azul do Metropolitano de Lisboa continua interrompida esta terça-feira de manhã. A agência Lusa anunciou que a circulação estaria normalizada desde as 09h30 desta terça-feira, depois de ter sido interrompida devido a uma avaria na sinalização, citando informação disponibilizada pela empresa na rede social X. No entanto, a Renascença sabe que a circulação continua interrompida entre as estações de São Sebastião e Laranjeiras.

Nas estações, as indicações constantes nos painéis informativos afirmam isso mesmo e as carruagens seguem apenas até São Sebastião.

A circulação na linha Azul esteve suspensa entre as estações de São Sebastião e Laranjeiras hoje de manhã devido a uma avaria na sinalização.

O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião).

Normalmente, o metro funciona entre as 06h30 e as 01h00.

[Notícia atualizada às 10h14 de 27 de agosto de 2024 para reiterar que a circulação continua interrompida]