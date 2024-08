Sismo durante a madrugada apanha de surpresa moradores de Sines

O sismo de magnitude 5,3 sentido hoje a oeste de Sines, distrito de Setúbal, não causou danos, mas apanhou a população desta cidade de surpresa e, às primeiras horas do dia, com receio de novas réplicas.

Os relatos em torno do "abanão" que a cidade de Sines sentiu durante a madrugada estão na "ponta da língua" de comerciantes e dos primeiros clientes do Mercado Municipal, que partilharam com a agência Lusa aquilo que sentiram.

"Senti o sismo esta madrugada e a cama toda a abanar, mas fiquei deitada na mesma, um bocadinho assustada", contou a cliente Dulce Correia.

Também Maria Rodrigues, uma das comerciantes do mercado, disse ter sentido o tremor de terra à saída de casa para o trabalho.

"Senti mesmo quando estava a sair da porta de casa para a rua e ouvi o meu marido dizer: Sai, sai que é um sismo", contou, acrescentando: "Tenho um bar na entrada, com algumas garrafas, e aquilo abanava tudo".

Mesmo ao lado, numa outra banca, Fernanda Pereira, às voltas com a organização das frutas e dos legumes, contou à Lusa que acordou com o sismo "às 05:11 da manhã".

"Acordei com o estremecer e o barulho, muito, muito barulho. Fui ver ao meu telemóvel e o "android" disse-me logo para ter cuidado e deu-me as indicações que devia seguir", relatou.

Ainda assim, continuou na cama: "Fiquei deitada à espera de outras réplicas. Estamos sempre à espera, porque pode ser sempre outra coisa qualquer", afirmou.

O sismo de magnitude 5,3 na escala de Richter foi registado às 05:11 e teve epicentro a 58 quilómetros a oeste de Sines, não tendo causado danos pessoais ou materiais até ao momento, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O sismo já teve, entretanto, três réplicas, de acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

"Até à data foram sentidas mais três réplicas. A primeira com magnitude 1,2, a segunda 1,1 e a terceira 0,9. Se se voltar a justificar emitiremos novos avisos e comunicados", adiantou o comandante nacional de emergência e proteção civil, André Fernandes, num briefing, às 08:00.