Polícia Judiciária investiga agressões entre dois casais no domingo em Matosinhos

A Polícia Judiciária está a investigar um caso de agressão entre dois casais ocorrido no domingo, em Custóias, Matosinhos, que culminou com dois homens feridos, um baleado e outro esfaqueado, que receberam tratamento hospitalar.

Segundo fonte do Comando Metropolitano da PSP do Porto, o homem que sofreu ferimentos com arma branca foi transportado ao Hospital de Pedro Hispano, em Matosinhos, distrito do Porto, mas já teve alta.

Este terá sido o agressor e já foi notificado para comparecer em tribunal para ser ouvido.

O segundo, que foi atingido com um tiro, foi transportado para o Hospital de Santo António, no Porto, tendo sido submetido a uma cirurgia, mantendo-se internado em observação, referiu a mesma fonte.

O Jornal de Notícias escreve na edição de hoje que o homem foi baleado no tórax, na Rua das Pias, em Custóias, por outro homem que desconfiava que ele teria uma relação amorosa com a sua mulher.

"A esposa da vítima ainda terá esfaqueado o agressor, que se entregou à PSP. O alegado caso já era conhecido na vizinhança", refere o JN.

De acordo com relatos de populares no local, citados pelo JN, o suspeito dirigiu-se à casa da vítima inconformado com a relação que este manteria com a sua companheira.

"Os dois homens acabaram por se envolver em agressões mútuas no exterior da habitação. No auxílio ao marido, a esposa terá esfaqueado o atacante. E este terá depois efetuado um disparo que atingiu o outro homem no tórax. Posteriormente, o suspeito do disparo entregou-se na esquadra da PSP de Custoias, onde terá admitido o crime", acrescenta o jornal.