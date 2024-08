O que têm em comum o grande terramoto de Lisboa de 1755 e o sismo desta 2.ª feira?

Para o geólogo, a crosta do sudoeste da Ibéria é bastante complexa e precisa de ser conhecida. “Esta estrutura não significa que outras estruturas próximas adjacentes não continuem a acumular e não estejam a atingir um ponto máximo de tensões crítico”, afirma.

Há quem diga que a Ibéria é uma margem continental estável, contudo há outros investigadores que sugerem que este é o princípio da passagem de uma margem continental estável para uma margem continental ativa.

“Para tentar explicar, eu diria que é como se a nossa margem continental do Oeste estivesse, aos poucos, a transformar-se numa margem ativa como a margem leste do Japão. Estamos nesta situação muito particular, que dá a sensação que estamos nos primórdios dessa transformação”, explicou.