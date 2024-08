Ensino Superior. Guia-prático para ajudar a procurar alojamento

Arranjar alojamento nunca foi tão caro para os estudantes do Ensino Superior. A Renascença reuniu os conselhos das federações e associações académicas para ajudar na procura de um sítio para viver.

Procurar quarto numa residência universitária pública

Agora que saíram os resultados das colocações, e se um quarto numa residência universitária é uma opção, o primeiro passo é entrar em contacto com a instituição de Ensino Superior ou com os os Serviços de Ação Social a fim de saber como funciona o processo de candidatura.

Na grande maioria das instituições, as candidaturas para as residências universitárias abrem esta semana, e atenção, mesmo não sendo bolseiros "podem beneficiar dos protocolos de alojamentos todos os estudantes inscritos, matriculados e a frequentar uma Instituição de Ensino Superior, pública ou privada".

Alojamento Universitário solidário

Outra alternativa menos conhecida é a possibilidade de partilhar casa com um idoso. O programa “Aconchego”, no Porto, e o “Partilha Casa”, que funciona em várias cidades, também podem ser uma opção.

Dividir uma casa ou alugar um quarto privado

No que diz respeito à procura de quartos em alojamento privado, Diogo Ferreira Leite, da Associação Académica da Universidade de Lisboa (AAUL), relembra que é fundamental “encontrar senhorios que se comprometam a garantir e assegurar os direitos” do estudante. “Mesmo tendo que pagar um pouco mais, um quarto que possa estar a ser 'vendido' por um preço mais barato, rapidamente pode vir a aumentar esse preço”, alerta.

Além disso, as associações académicas aconselham a encontrar senhorios que “passem fatura e que façam um contrato de arrendamento com o estudante”. É através destes mecanismos que os estudantes podem ter acesso não só ao complemento de alojamento, mas também a outro tipo de bolsas e de apoios sociais que as universidades e até as próprias câmaras municipais podem dar aos alunos.