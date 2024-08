Dominado fogo em embarcação nos estaleiros de Vila do Conde

O fogo que deflagrou esta segunda-feira numa embarcação nos estaleiros de Vila do Conde, distrito do Porto, foi dado como dominado pelas 21h45, estando as autoridades a realizar vigilância para prevenir qualquer foco de poluição, adiantou à Lusa fonte policial.

A comandante do porto de Vila do Conde, Mónica Martins, destacou à Lusa, pelas 22h20, que o fogo que deflagrou pelas 13h00 já estava contido.

"Os bombeiros estão a efetuar vigilância e preparados para qualquer tipo de reacendimento", explicou.

Mónica Martins frisou que não foi detetado até ao momento qualquer foco de poluição, mas as autoridades continuam "atentas e com as barreiras de contenção montadas". .

Numa atualização feita à Lusa pelas 17h00, a comandante do porto de Vila do Conde tinha destacado que a principal preocupação das autoridades estava em evitar poluição na foz do rio Ave, acrescentando que tinham sido montadas linhas de contenção de foco de poluição.

De acordo com o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto (AMP), o combate às chamas foi realizado pelos bombeiros de Vila do Conde.

No total, foram destacados para o local 19 operacionais e oito meios terrestres, incluindo bombeiros, GNR e Polícia Marítima.