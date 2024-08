Desburocratização pode pôr em risco proteção antissísmica, alertam arquitetos

“É possível simplificar os procedimentos, sem prejuízo da alta qualificação técnica que temos em Portugal. Houve um diploma que foi feito na década passada, durante seis anos que era um regime extraordinário da reabilitação que deixou fragilizar muitos edifícios relativamente às matérias sísmicas. Permitiu que se aliviassem algumas das medidas nomeadamente no Porto e em Lisboa, as principais cidades históricas”, refere.

A Ordem dos Arquitetos (OA) alerta que pode haver edifícios com proteção antissísmica insuficiente, fruto da desburocratização na construção civil dos últimos anos.

Avelino Oliveira pede ao Governo para ouvir os conselhos da comunidade científica, nomeadamente no que toca à monitorização e aos edifícios públicos. O responsável assinala o caso do novo Hospital de Base sem uma “otimização sísmica, o que impediria o hospital de funcionar no caso de um evento sísmico.

Já quanto às declarações de Carlos Moedas – que afirmou hoje que só 10% dos edifícios públicos em Lisboa precisam de reforço antissísmico –, o presidente da OA duvida de que estes números sejam reais.

“O que a comunidade Internacional e a comunidade académica dizem não é bem isso – a situação é um bocadinho mais complexa e provavelmente esse número poderá ser uma previsão por baixo. Devíamos avaliar efetivamente com mais cautela essa afirmação”, remata.