Universidade do Porto mais procurada pelas melhores médias. Estudantes estão "no centro da atenção"

Nas faculdades mais procuradas do país, a Universidade do Porto domina a primeira opção dos estudantes com melhores médias este ano. De resto, este estabelecimento do Ensino Superior tem seis cursos colocados entre os dez com as notas mais altas em todo o país.

Ouvido pela Renascença, o reitor da Universidade do Porto diz que estes dados são o resultado de um forte investimento e da qualidade na formação do estudante - que sabem que vão para um instituto "que os coloca no centro da atenção".

"É reconhecido que é uma formação de qualidade. É nacional e internacional. Os estudantes vão falando uns com os outros e passam a palavra", refere.

Engenharia Aeroespacial é o curso com a nota mais alta na primeira fase, com cerca de 19,5 valores. Um curso que tem todas as 30 vagas preenchidas.

António Sousa Pereira indica que a Universidade do Porto faz parte de um consórcio europeu, o que leva que a instituição tenha "uma rede de relações que os estudantes sabem que vai ser muito útil em termos da sua formação".

O reitor destaca ainda a valorização de quem é formado num dos cursos na Universidade do Porto. Em média, aponta, "os estudantes, ao fim de dois meses" estão empregados.

"Saem com um diploma que é valorizado e é uma mais-valia em termos competitivos na procura de emprego", acrescenta.

Questionado ainda se a Universidade do Porto ainda se pode expandir mais, António Sousa Pereira indica que "não quer ser maior do que somos".

"Não pretendemos crescer. Não queremos ser uma universidade grande. Queremos ter os melhores alunos, um ambiente de excelência e um sítio onde podem crescer intelectualmente e desenvolver as suas capacidades", defende.