Presidente da República felicita canoístas portugueses medalhados

O Presidente da República felicitou este domingo os canoístas portugueses pela conquista de seis medalhas no Campeonato do Mundo de Canoagem de distâncias não olímpicas, realizado em Samarcanda, no Uzbequistão.

Em nota publicada na página oficial da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa considera que o resultado é "uma prova constante do mérito da canoagem nacional".

Portugal encerrou a sua participação nos mundiais de canoagem de velocidade com seis medalhas, duas de ouro, três de prata e uma de bronze.

Portugal conseguiu vencer as provas de K1 200 masculino e K2 500 misto, tendo ainda conquistado um lugar no pódio em K2 200 feminino, K1 500 masculino, K1 5000 masculino e K4 500 misto.

Realçando "a excelência" dos quatro canoístas medalhados - Fernando Pimenta, Francisca Laia, Messias Baptista e Teresa Portela -, o Presidente estendeu os "parabéns" a "treinadores, clubes, Federação, famílias e amigos, sem o apoio dos quais, nos momentos bons e menos bons, estes resultados não seriam possíveis".

Marcelo Rebelo de Sousa aproveitou ainda para assinalar "a melhor participação de sempre" de Portugal no Campeonato Mundial Universitário de Canoagem, que terminou no sábado, no Centro Náutico de Montemor-o-Velho, com um saldo de 11 medalhas, seis das quais de ouro.