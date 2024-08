Mais de 8.300 candidatos não entraram na primeira fase. Segunda vaga tem 4.996 vagas

Mais de 8.300 candidatos não entraram na primeira fase de colocações no Ensino Superior. Tratam-se de 14,3% dos candidatos do concurso nacional que divulgou os primeiros resultados este fim de semana.

Foram 49.963 estudantes a ficarem colocados na primeira fase. Entre esses, 87,8% conseguiram uma colocação numa das três primeiras opções.

Ao todo, são 4.996 as vagas que sobraram para a segunda fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior.

O número pode, ainda, aumentar com estudantes que optem por não se inscrever na vaga em que ficaram colocados.

Na primeira fase, havia 54.666 vagas - mais 355 do que em 2023.



A Universidade do Porto foi a instituição que reuniu a preferência dos estudantes com as melhores médias.