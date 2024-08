Incêndio em prédio na Amora leva autoridades a retirar moradores

Os moradores de um prédio de nove pisos na Amora, concelho do Seixal (Setúbal), estão a ser retirados devido a um incêndio no quarto andar do edifício, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal indicou que o alerta para o incêndio na Avenida 1.º de Maio na Amora foi dado pelas 15h59, tendo o mesmo sido extinto pelas 16h36.

A mesma fonte referiu que os operacionais estão a ainda a retirar moradores do prédio, não tendo ainda dados sobre as condições de habitabilidade no edifício ou o número de vitimas assistidas.

As operações de socorro mobilizaram 52 operacionais dos bombeiros de Amora, Seixal e Cacilhas, militares da GNR e elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), auxiliados por 22 veículos entre os quais uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) e uma ambulância de Suporte Básica de Vida (SIV).