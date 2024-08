Incêndio em Amarante condiciona IP4 perto da Pousada do Marão

Um incêndio numa zona de mato em Ansiães, no concelho de Amarante, está a condicionar o trânsito em ambos os sentidos do IP4, afirmou à Lusa o Comando Sub-Regional do Tâmega e Sousa.

Segundo o Comando Sub-Regional do Tâmega e Sousa, o IP4 está condicionado desde as 16h05 em ambos os sentidos na zona da Pousada do Marão, na sequência do incêndio numa zona de mato em Ansiães, localizada na Serra do Marão.

O incêndio está a ser combatido por 127 operacionais, apoiados por 37 viaturas e dois meios aéreos, segundo as informações da página da Proteção Civil às 19h46.

À Lusa, fonte do Comando Sub-Regional do Tâmega e Sousa adiantou que o fogo tem três frentes ativas, uma delas já dominada e as restantes a ceder aos meios de combate.

Neste momento não há povoações em risco, acrescentou a mesma fonte.

O alerta para o incêndio foi dado pelas 15h00 e no local encontram-se elementos das corporações de bombeiros de Amarante, Penafiel, Freamunde, Baião, Mondim de Basto, Lixa e Mesão Frio.