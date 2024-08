Acidente rodoviário em Ourique provoca um morto

Um acidente ocorrido este domingo na Estrada Nacional 389, perto de Ourique (Beja), provocou uma vítima mortal. O trânsito, que esteve interrompido cerca de uma hora e quarenta minutos, voltou a circular às 15:42 de hoje, disse fonte da Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo indicou que ocorreu um despiste de uma viatura ligeira, na Estrada Nacional (EN 389), ao quilómetro 30, na União de Freguesias de Garvão e Santa Luzia, no concelho de Ourique, distrito de Beja. O alerta foi dado às 14:05.

Contactada pela Lusa, uma fonte do Comando Territorial de Beja da GNR precisou que a vítima mortal, um homem de 21 anos, era o único passageiro do automóvel acidentado.

As operações de socorro mobilizaram 21 operacionais, entre bombeiros, elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e militares da GNR, apoiados por nove veículos, incluindo a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Beja e uma ambulância de Suporte Básica de Vida (SIV) também de Beja.