SINAPOL em contacto com partidos para melhorar subsídio de risco da PSP e GNR

A luta não vai parar. O SIndicato Nacional da Polícia (SINAPOL) quer usar o Parlamento para conseguir que o aumento do subsídio de risco dos polícias seja igual ao da Judiciária

No mesmo dia em que o Governo anunciou para os próximos dias o pagamento do subsídio de risco acordado com vários sindicatos da Polícia, o SINAPOL disse já estar em conversação com todos os grupos parlamentares para que façam pressão nas negociações do orçamento de estado do próximo ano.

“Por via do Orçamento de Estado de 2025 e por via parlamentar, tentarmos sensibilizar os partidos políticos com assento parlamentar na Assembleia da República de que aquilo que foi atribuído aos polícias é algo que desconsidera os polícias e que, na verdade é um valor muito diminuto e muito longe daquilo que os políticos estavam à espera”, declarou Armando Ferreira, o presidente do sindicato, em declarações à Renascença.

O SINAPOL, que não subscreveu o acordo com o Governo alcançado em julho, insiste que o objetivo é obter um subsídio de risco com “um valor justo, adequado e equiparado àquele que foi atribuído à Polícia Judiciária”.

O dirigente sindical garante ainda que existe insatisfação nas forças de segurança com o acordo alcançado pelo Executivo com alguns sindicatos.

"A larga e vasta maioria para não dizer a unanimidade praticamente dos profissionais da PSP e da GNR ficaram altamente descontentes com aquilo que é o valor que agora lhes vai ser processado como valor líquido", declarou.

Armando Ferreira sublinha que os 400€ a que diz respeito o acordo com o Governo são um valor bruto. “Há casos em que dos atuais 400€ que vão ser pagos aos polícias, em que 200€ dizem respeito ao mês de Julho e 200€ dizem respeito ao atual mês de Agosto, há polícias que vão só receber 190€”, conclui.