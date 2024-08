PAN pede suspensão imediata da largada de touros após morte de um homem em São Manços

O partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) exigiu este sábado ao Governo e à Câmara de Évora que determinem a "imediata suspensão" das largadas de touros em São Manços, após a morte de um homem de 51 anos, esta madrugada.

"Não podemos compreender a indiferença perante a morte de uma pessoa, com elevada violência, nestas condições e a total desresponsabilização do Governo e da autarquia", lê-se num comunicado, enviado à agência Lusa.

A posição do PAN surge na sequência de um homem que ficou ferido com gravidade esta madrugada após ter sido colhido numa largada por um touro em São Manços, no distrito de Évora, e que acabou por morrer no hospital de Évora.

"Ao invés de terem sido canceladas todas as largadas de touros, há já uma nova agendada para hoje, não tendo até ao presente sido anunciado o respetivo cancelamento", lê-se no comunicado do PAN.

As largadas de touros, segundo o partido, foram organizadas pelo Grupo de Forcados Amadores de São Manços, com o apoio da Junta de Freguesia e Câmara Municipal de Évora, no âmbito das festas de verão, que incluiu vários eventos tauromáquicos no seu programa.

"Consultando a página das festas na Internet, a autarquia não faz qualquer tipo de advertência para os riscos destas atividades nem estabelece nenhum limite de idade para participar nestes eventos, que todos os anos provoca vítimas mortais. Pelo contrário, dizem que não se responsabilizam por quaisquer acidentes", lamenta o partido.

Citada no comunicado, a líder do PAN, Inês Sousa Real, sublinha que o partido apresenta a sua "firme condenação" e uma "luta constante" para que esta "barbaridade termine de uma vez por todas".

O PAN recorda ainda que recentemente ocorreu um outro "acidente gravíssimo", em Coruche (Santarém), que "colocou em causa" a vida de uma criança e de uma jovem e que levou o partido a pedir uma audição à Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social na Assembleia da República e a questionar o Governo para saber se "irá apurar responsabilidades" do incidente e se vai estabelecer limites de idade para assistir e participar nas largadas de touros.