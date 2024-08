Situação mais calma na Madeira. Nas zonas sem fogo populações começam a regressar a casa

A descida da temperatura na Madeira está a ajudar o combate às chamas. A situação está mais calma. Há apenas uma frente, na zona do Pico Ruivo, na Cordilheira Central da ilha, onde já, esta manhã, atuaram os dois Canadair enviados por Espanha.

Em declarações à RTP, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, diz que os aviões Canadair fizeram, esta manhã, “quatro descargas, duas junto ao Pico da Torre e ao Pico Ruivo, e duas na zona alta da Lombada, para arrefecer o terreno”.

“Só temos, neste momento, um pequeno foco na zona norte do Pico Ruivo e na zona alta do Caldeirão do Inferno e o que estamos a averiguar é se existem condições para o helicóptero atacar esse núcleo de fogo. Se não, vamos continuar, logo que as condições atmosféricas permitam, com mais uma descarga dos Canadair”, acrescenta.

O presidente do Governo regional adianta que nos próximos dias os bombeiros vão manter-se no terreno, em zonas estratégicas, para evitar reacendimentos. Nas zonas onde o fogo está extinto, as populações vão começar a regressar a casa. O tempo é, agora, de fazer o levantamento dos prejuízos e avaliar os apoios.

“Temos já a secretaria dos Assuntos Sociais no apoio às famílias que foram deslocados e que, neste momento, parte delas vão voltar para as habitações. No Curral, estamos já a desencadear os apoios, sobretudo para os produtores dos castanheiros que foram afetados. Os apicultores também já têm os apoios, quer no Jardim da Serra, quer na zona do Curral, e vamos, no fundo, tentar resolver todas essas situações”, assegura.

Reabertas duas estradas de acesso ao Paul da Serra

O Governo da Madeira reabriu duas estradas de acesso ao Paul da Serra e uma no concelho da Ponta do Sol, que estavam encerradas devido ao incêndio que lavra na região há dez dias.

Em comunicado, a Direção Regional de Estradas informa que foram reabertas as estradas entre a Porta da Vila (Santa do Porto Moniz e o Paul da Serra – Estrada Regional 105); entre a Ribeira da Janela e o Paul da Serra (ER209); e entre os Prazeres e a Fonte do Bispo (ER210).

Por outro lado, continuam encerrados os acessos entre o Poiso e o Pico do Areeiro (ER202), entre o Pico das Pedras e Achada do Teixeira (ER218) e entre o sítio das Quebradas e o sítio do Lombinho (ER211), em Ponta Delgada.

Permanecem também fechadas ao trânsito as estradas entre a Encumeada e o Paul da Serra (ER105) e entre a Malhadinha e o Paul da Serra (ER209).

O incêndio rural na ilha da Madeira deflagrou no dia 14 de agosto, nas serras do município da Ribeira Brava, propagando-se progressivamente aos concelhos de Câmara de Lobos, Ponta do Sol e, através do Pico Ruivo, Santana.

Dados do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais apontam para mais de 5.002 hectares de área ardida.

A Polícia Judiciária está a investigar as causas do incêndio, mas o presidente do executivo madeirense, Miguel Albuquerque, disse tratar-se de fogo posto.