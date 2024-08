Madeira. Trilho onde jovem morreu não é recomendado mas tem muita procura

A levada de Água de Alto, no concelho de Santana, onde uma derrocada matou esta sexta-feira uma jovem espanhola e fez dois feridos, não é um percurso recomendado, mas regista muita procura por turistas, indicou o presidente do município.

"É uma vereda, uma levada, como muitas outras que existem, que não está sinalizada como percurso recomendado, serve essencialmente para transportar água para a agricultura e as limpezas são feitas essencialmente para manter a levada com água a circular", explicou Dinarte Fernandes.

Em declarações à agência Lusa, o autarca esclareceu que a levada serve com água de regadio a freguesia do Faial, uma das seis que compõem o concelho de Santana, no norte da ilha da Madeira, e é a única naquela localidade.