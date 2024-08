Incêndio próximo à zona industrial de Ermesinde em resolução

O incêndio que lavrou esta sexta-feira à tarde numa zona de mato em Baguim do Monte (Gondomar) próxima à zona industrial de Ermesinde (Valongo) está em fase de resolução, segundo a Proteção Civil.

De acordo com a página oficial da Proteção Civil, o incêndio cujo alerta foi dado às 16h18 estava, pelas 18h55, em fase de resolução.

O fogo, que lavrava com "alguma intensidade", segundo a Proteção Civil, chegou a mobilizar mais de 50 operacionais, incluindo mais de uma dezena de meios terrestres e até um aéreo.

Próximo da autoestrada A4, de habitações, da zona industrial de Ermesinde, da Lipor - Gestão de Resíduos do Grande Porto e do Seminário do Bom Pastor, no local estiveram corporações dos bombeiros de, pelo menos, Ermesinde, Gondomar, São Mamede de Infesta e Areosa.

Pelas 18h55, no local permaneciam 45 operacionais e 13 meios terrestres.

[notícia atualizada às 19h21]