Incêndio no centro do Porto combatido por mais de 20 bombeiros

Um incêndio habitacional num prédio multifamiliar na rua do Duque de Saldanha, na freguesia do Bonfim, no Porto, está a arder desde as 14h33, confirmou a agência Lusa junto de fontes dos bombeiros e da Proteção Civil.

Para já não há registo de vítimas, mas os bombeiros sapadores confirmaram tratar-se de uma residência habitada, tendo, por seu lado, fonte do comando sub-regional de Emergência e Proteção Civil afirmado tratar-se de "um prédio multifamiliar".

O alerta de incêndio na rua do Duque de Saldanha, na freguesia do Bonfim, foi dado às 14h33.

Pelas 15h48, estavam no local, segundo o site da Proteção Civil, oito meios terrestres dos bombeiros Sapadores e Voluntários do Porto e 24 operacionais no combate às chamas.