Incêndio na Auto Sueco teve origem acidental

O incêndio num armazém da Auto Sueco, no Porto, em finais de julho, teve origem acidental. A notícia é avançada pelo Jornal de Notícias (JN) que cita um relatório preliminar.

“De acordo com o relatório preliminar que foi disponibilizado, a origem do incêndio foi acidental, aguardando-se, nesta fase, o relatório definitivo que está a ser elaborado pelas entidades competentes”, escreve o JN, citando uma nota do grupo Nors.

O incêndio de grandes dimensões provocou danos “significativos” no armazém de peças de camiões, revela a empresa que adianta que está a “equacionar várias alternativas para reabilitar o edifício”.

Quanto aos colaboradores que ainda não retomaram à atividade plena, ao JN a empresa garante que “mantêm a remuneração por inteiro até ao seu regresso, que se espera para breve”.