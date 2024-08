Incêndio em Baguim do Monte perto de zona industrial de Ermesinde

Um fogo numa zona de mato em Baguim do Monte (Gondomar), próximo à zona industrial de Ermesinde (Valongo), está a arder com "alguma intensidade" e já mobilizou um meio aéreo, segundo a Proteção Civil.

De acordo com fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil, o fogo lavra com "alguma intensidade" em Baguim do Monte, numa zona próxima à zona industrial de Ermesinde, ao Seminário do Bom Pastor e ao aterro da LIPOR - Gestão de Resíduos do Grande Porto.

De acordo com a página de ocorrências da Proteção Civil, o incêndio está a ser combatido, pelas 17:35, por 36 operacionais, oito meios terrestres e até um meio aéreo.

Fonte da Proteção Civil indicou que no local estão, pelo menos, os bombeiros de Ermesinde, Gondomar, São Mamede de Infesta e Areosa, estando a ser enviados ainda mais meios para o local.