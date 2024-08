Estudantes até 19 anos podem renovar passe Navegante através do telemóvel

Os estudantes menores de 19 anos podem fazer a renovação do passe na App Navegante e de forma desmaterializada, ficando o carregamento com validade prolongada, deixando de ser necessário validar o passe todos os meses.

Em comunicado divulgado esta sexta-feira, a Transportes Metropolitanos de Lisboa, que gere o passe Navegante, explica que os jovens estudantes "já não precisam de se deslocar às lojas e estar na fila para renovar o passe no início de cada ano letivo" podendo tratar do processo via telemóvel.

Desta forma, na App Navegante quem tem menos de 19 anos basta atualizar o passe e este fica válido até ao final do mês em que faz 19 anos, ou até ao limite da data de validade do cartão, que é de cinco anos.

Quem tem mais de 19 anos, mantém-se como necessária a prova de frequência escolar a entregar todos os inícios de ano letivo, mas o passe fica válido durante um ano, não sendo necessário carregar todos os meses.