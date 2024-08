DGS garante que risco da febre hemorrágica Crimeia-Congo é reduzido

"Estivemos sempre em articulação com os colegas espanhóis e o Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC, na sigla em inglês), em que fazemos uma avaliação do risco, tendo em conta aquilo que conhecemos da epidemiologia da doença e se temos ou não carraças infetadas. Já comunicámos este caso às redes internacionais. A nossa preocupação mantém-se a mesma; o que reforçámos foi a vigilância das carraças e, eventualmente, dos casos que possam aparecer com sintomas compatíveis com esta doença", sublinhou.

André Peralta Santos disse também que a rede portuguesa de vigilância ainda não identificou carraças infetadas com o vírus e que a intensificação da recolha está a ser feita, "principalmente, na zona norte de Portugal e fronteiriça com Espanha".

"Efetivamente, tivemos este primeiro caso diagnosticado em Portugal, com óbito a lamentar, mas pensamos que o risco para a população em geral será reduzido e que eventualmente podem existir casos raros e esporádicos. Houve uma intensificação da recolha de carraças para percebermos se pode haver algum foco com carraças que estejam eventualmente infetadas com este vírus", afirmou.

Em declarações à Lusa, na sequência da primeira morte por FHCC em Portugal, André Peralta Santos deixou "uma mensagem de tranquilidade", lembrando que o vírus se transmite através da picada de carraças infetadas e que "não existe transmissão pessoa a pessoa" , enfatizando que a investigação efetuada não revelou quaisquer casos associados ao do cidadão português com mais de 80 anos residente em Bragança.

O subdiretor-geral da Direção-Geral da Saúde (DGS) assegura que a deteção do primeiro caso e morte por febre hemorrágica Crimeia-Congo (FHCC) representa um risco reduzido para a população e que as autoridades intensificaram a recolha de carraças.

Apesar de reconhecer que não existe vacina para a FHCC e que o tratamento é feito em função dos sintomas -- febre, náuseas, dores musculares e vómitos -, o responsável notou que a doença mais grave apenas se manifesta em cerca de 20% dos casos, com os restantes 80% a registarem sintomas ligeiros. Porém, indicou que o alerta de hoje da DGS visou ainda chamar a atenção dos profissionais de saúde para este possível diagnóstico.

"Se estes sintomas, que são muito genéricos, forem mantidos no tempo, requerem sempre a atenção médica e, a partir do momento em que há este contacto médico, inicia-se a jornada de diagnóstico para perceber se pode ser esta doença (ou outra). (...) Este alerta serve também para reforçar a necessidade de pensarmos na eventualidade desta doença, com o quadro de sintomas relativamente inespecífico que pode apresentar", referiu.

A informação da DGS adiantou igualmente que os casos de FHCC estão "a aumentar nos últimos anos, em especial no contexto de aumento das temperaturas médias no sul da Europa e em Portugal", com Espanha a registar 16 casos desde 2013, e André Peralta Santos reconheceu que as alterações climáticas podem ter no futuro um impacto maior a este nível.

"No sul da Europa, os invernos mais amenos são um desafio para a saúde pública, porque aumentam o risco de voltarmos a ter as chamadas doenças reemergentes ou até de virmos a ter novas doenças, como a FHCC. Apesar de tudo, temos sistemas de vigilância para as carraças e os mosquitos: a rede REVIVE, coordenada pelo Instituto de Saúde Dr. Ricardo Jorge; e depois, em paralelo, a rede de vigilância humana de notificação de doenças, o SINAVE", concluiu.