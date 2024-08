Aviões Canadair atuam na cordilheira central e helicóptero na Ponta do Sol

Os aviões Canadiar, que estão a ajudar no combate ao incêndio que lavra na ilha da Madeira, continuam esta sexta-feira concentrados no foco da cordilheira central, enquanto o helicóptero atuará na Ponta do Sol, segundo a proteção civil.

"Na cordilheira central, os aviões Canadair continuarão a realizar descargas para impedir a propagação do incêndio, que se encontra ramificado ao longo do Pico Ruivo", no concelho de Santana, informa o Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC) em comunicado.

Num ponto de situação às 9h30 do incêndio que lavra há 10 dias na ilha da Madeira, a autoridade regional adianta ainda que o foco na Ponta do Sol, que permanece "longe das áreas habitacionais", vai contar com a atuação do helicóptero.

"Na Ponta do Sol, o fogo permanece confinado às zonas altas, longe das áreas habitacionais, com o meio aéreo (H-35) a realizar descargas para conter as chamas, enquanto os operacionais no terreno trabalham para controlar a propagação e proteger as habitações", lê-se na nota de imprensa.

Durante a tarde de quinta-feira os dois aviões Canadair, pedidos pelo Governo português à União Europeia, já efetuaram descargas sobre o fogo que lavram na Madeira, complementando a ação do helicóptero do SRPC, o único meio aéreo de que o arquipélago da Madeira dispõe.