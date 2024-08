PJ detém homem em Gondomar por roubo e extorsão em Valongo

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, identificou, localizou e deteve, em Gondomar, um homem de 34 anos, fortemente indiciado pela prática de um crime de roubo agravado e de um crime de extorsão, praticados com recurso a arma de fogo.

De acordo com o comunicado da PJ, “entre finais de setembro e inícios de outubro de 2023, a vítima, utilizando uma aplicação informática para marcação de encontros sexuais de cariz homossexual, combinou encontrar-se no estabelecimento comercial, em Valongo, onde trabalhava, com outros dois homens, depois da hora de fecho”.

“Aquando do encontro, o detido e um outro suspeito, ainda não identificado, apontaram-lhe uma arma de fogo e, mediante ameaças, subtraíram-lhe todo o dinheiro que este possuía, fugindo em seguida do local”, acrescenta a nota.

Segundo a polícia de investigação criminal, “por receio de eventuais repercussões sociais”, a vítima “optou por não apresentar queixa às autoridades”.

“Entretanto, no passado dia 17 de agosto, quando a vítima se encontrava a trabalhar num outro estabelecimento comercial, também em Valongo, foi novamente abordado pelo suspeito que lhe exigiu a entrega imediata de uma significativa quantia em dinheiro, ameaçando-o verbalmente e, com a exibição de uma arma de fogo, conseguiu que este reunisse algum dinheiro e lho entregasse”, esclarece a PJ.

Ainda de acordo com a Polícia Judiciária, o detido, desempregado, com “referências policiais por crimes contra a liberdade pessoal, integridade física e propriedade e com antecedentes criminais por condução sem habilitação legal”, vai ser presente à autoridade judiciária competente para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.