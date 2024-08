Na Madeira tudo à espera que os Canadair entrem em ação

“Agora é esperar que venham esses meios e que a gente consiga minimizar estes incêndios” que duram já há mais de uma semana. É com este desabafo que o segundo comandante dos Bombeiros de Santana termina o telefonema com a Renascença.

Pedro Leme está a mais de mil e 800 metros de altitude a olhar impotente para o avanço do fogo. As chamas estão numa zona “inacessível onde não se consegue colocar bombeiros”, relata o responsável

Já lá andou o único meio aéreo disponível da Madeira, o helicóptero de combate a incêndios que desde o início do fogo tem operado de forma incansável em toda a ilha. Mas é preciso mais, avança Pedro Leme.

Sobre a tão aguardada entrada em ação do reforço acionado pelo Mecanismo Europeu de Proteção Civil que levou até ao arquipélago os dois aviões Canadair, o comandante refere que será uma ajuda importante.

“Esperamos mais meios aéreos. Será uma área onde eles irão operar. Estamos a falar de uma altitude de mil e 800 metros”. Questionado sobre os desafios que se levantam para as próximas hora, Pedro Leme aponta o vento como um fator que pode alterar os planos.

“Nas próximas horas espero o contributo da temperatura e da humidade relativa a aumentar, mas o vento pode pode mudar de um momento para o outro. Numa hora pode estar bom na outra pode não estar”, indica.

Assumindo que não é especialista em operações com aeronaves, Pedro Leme admite contudo que o vento pode condicionar as operações de combate aéreo que se irá concentrar na Cordilheira Central.

De resto, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, está esta tarde no Pico do Areeiro, para dali, um dos pontos mais altos da ilha, assistir à atuação dos aviões vindos de Espanha para o combate às chamas.

Pelas 17h00 desta quarta-feira, as zonas criticas são na Cordilheira Central, no concelho de Santana, no Pico Ruivo e no Pico do Gado. As chamas continuam ativas também nas zonas altas do concelho da Ponta do Sol.