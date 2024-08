Mineiro Aires deixa Conselho de Obras Públicas por entender que órgão tem sido esquecido

O presidente do Conselho Superior de Obras Públicas (CSOP) sai de consciência tranquila e de missão cumprida.

Carlos Mineiro Aires pediu a renúncia ao cargo, que ocupava desde 2022, por razões pessoais e cessa funções em setembro, de acordo com a resolução do Conselho de Ministros (RCM) publicada esta quinta-feira, em Diário da República.

À Renascença, Mineiro Aires diz que o Conselho de Obras Públicas tem sido esquecido no que diz respeito a pareceres nas grandes obras, uma decisão política com a qual não concorda.

“O que me levou a sair foi o facto de achar ter cumprido o papel com a questão da Comissão Técnica Independente e com a Comissão de Acompanhamento para o novo aeroporto de Lisboa, que é uma tarefa de que muito me orgulho e que constitui na minha vida um marco. A partir de agora, não há mais discussões sobre mais lugar nenhum”, declara.

Para o presidente do CSOP, “o facto de não darem, não pedirem pareceres ao Conselho Superior de Obras Públicas é uma opção política, mas algumas delas violam a lei”.